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"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 23:38 | Son Güncelleme

Denizli'de polisten kaçarken kaza yapan sürücünün 92 promil alkollü olduğu belirlendi - Ehliyetine 8 ay süreyle el konulan ve aracı 2 ay trafikten men edilen sürücüye 6 bin lira ceza kesildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaza yapınca yakalandı.

Merkezefendi Mahallesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yaparak trafiği tehlikeye atan 20 BE 638 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan otomobil sürücüsü Ş.T, bir süre sonra kaldırıma çarpınca yakalandı.

Ekiplerce yapılan kontrolde 92 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, polisi görüp heyecanlandığı için kaçtığını öne sürdü.

Sürücü Ş.T'ye "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak", "tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" suçlarından 6 bin lira ceza uygulandı.

Ayrıca ehliyetine 8 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Daha sonra araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

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alkol drift Kaza trafik polisi

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