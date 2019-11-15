HABER

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 08:17 | Son Güncelleme

ADANA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından durduruldu.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Umutcan T.'nin, 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Merkez Seyhan İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında 06 LEU 05 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan sürücü, yoluna devam etti. Polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından ekipler, otomobili Alparslan Türkeş Bulvarı'nda durdurdu. Sürücü Umutcan T.'nin yapılan alkol testinde 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Umutcan T. ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da ev yangını

Gaziosmanpaşa'da ev yangını

Otoyolda kaçak göçmen kovalamacası!

Otoyolda kaçak göçmen kovalamacası!

HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında

HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.