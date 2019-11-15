'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Umutcan T.'nin, 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Merkez Seyhan İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında 06 LEU 05 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan sürücü, yoluna devam etti. Polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından ekipler, otomobili Alparslan Türkeş Bulvarı'nda durdurdu. Sürücü Umutcan T.'nin yapılan alkol testinde 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Umutcan T. ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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