HABER

"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 00:49 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı

Düzce'de görev yapan gece bekçilerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, emniyet ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyumcuzade Bulvarı'nda görev yapan gece bekçileri, 06 AGR 46 plakalı lüks otomobilin sürücüsünü şüpheli görerek aracı durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücü M.A, Stadyum Caddesi boyunca kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin takibi sonrası lüks otomobil Lütfü Akar Sokak'ta durduruldu.

2,04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ve araçta bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
TEM Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde trafik durarak ilerliyorTEM Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde trafik durarak ilerliyor
70 kilometrelik bayram dönüşü kuyruğu70 kilometrelik bayram dönüşü kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce polis şüpheli kovalamacası

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

En yakın arkadaşa veda... Gözyaşları sel oldu!

En yakın arkadaşa veda... Gözyaşları sel oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Arnavutköy'de kaza sonrası kavga kamerada

Kaza sonrası iki grup birbirine girdi

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

CHP'li Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP'li milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.