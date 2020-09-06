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  4. 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün koronavirüs olduğu ortaya çıktı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün koronavirüs olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 07:26 | Son Güncelleme

Aksaray’da koronavirüs karantinasını delerek alkol alan Kovid-19'lu hasta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Alkollü sürücü polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanırken, polislerden karantinada olduğunu saklayan sürücünün Kovid-19'lu olduğu hastanede ortaya çıktı.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün koronavirüs olduğu ortaya çıktı

Olay gece yarısı Küçük Bölcek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi şüphe üzerine seyir halindeki otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu şahıs Küçük Bölcek Mahallesi 2650 sokakta yakalandı.

HASTANEDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kimlik kontrolünden geçirilen sürücüsünün Eren A. (28) olduğu tespit edilirken alkollü olan sürücü gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada hastane görevlileri tarafından giriş yapıldığında Eren A.’nın 5 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu kapsamda ev karantinasına tabi tutulduğu ortaya çıktı.

101 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinden Kovid-19'lu ve ev karantinasında olduğunu saklayan alkollü sürücünün yapılan alkol ölçümünde 101 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırların üzerinde alkollü olan sürücü koronavirüs olduğunu saklayarak polis ekiplerini de riske atarken, sürücünün ev karantinasını deldiğini tespit eden polis memurları da hastanede birbirlerini dezenfekte etti. Alkollü sürücü Eren A.’ya alkollü olarak araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işleme tabi tutuldu.

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Kaynak: İHA

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