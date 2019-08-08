HABER

Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 00:15 | Son Güncelleme

Çorum’da ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir aracı kovalayan Yunus ekibinin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i polis 2 kişi yaralandı.Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı

Çorum’da ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir aracı kovalayan Yunus ekibinin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine kaçan aracı kovalamaya başlayan Yunus ekipleri Beyaz Park yanında ara sokaktan önlerine aniden çıkan İlhami D. yönetimindeki 19 UL 774 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen bir polis ile otomobilde yolcu olarak bulunan biri yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan aracın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı

Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı

Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı

PARTNERBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koylarıBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koyları
Kayseri’de 18 kişinin yaralandığı feci kaza kameradaKayseri’de 18 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Eskişehir’de silahlı kavga: 1 ölüEskişehir’de silahlı kavga: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.