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'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 04:24 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, polisi alarma geçirdi.

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisi alarma geçirdi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, polisi alarma geçirdi. Çok sayıda polis aracının takip ettiği otomobil yaklaşık 20 kilometre süren kovlamaca sonunda yakalandı. Yapılan incelemede otomobilin sürücüsü Servet T.'nin (32), ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden kaçtığı saptandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda uygulama yapan devriye ekipleri, saat 01.45 sıralarında şüphelendikleri 34 BJV 271 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçınca, ekipler aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kasım Gülek Bulvarı'ndan Özdemir Sabancı Bulvarı'na geçen otomobil, buradan Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıktı. Daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'na geçen ve çok sayıda polis aracının takip ettiği otomobil, Valilik yönünde kaçmaya devam etti. Valilik kavşağında önlem alan diğer polis ekiplerini gören sürücü, Ray Sokak'a geçip, Denizli Mahallesi'ne doğru kaçmayı sürdürdü. Mahalledeki ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalışan otomobil, tekrar Alpaslan Türkeş Bulvarı'na çıktı. Kavşakta önlem alan polisleri geçip, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na çıkan otomobil, alt geçitten Güney Kuşak Bulvarı'na geçmek istediği sırada önünü kesen polis ekiplerince yakalandı.
Otomobilin sürücüsü ve yanındaki genç kızı indiren polisler, araçta arama yaptı. Adana polisini alarma geçiren ve yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün yapılan kimlik kontrolünde adının Servet T. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilde suç unsuruna rastlamayan polisler, Servet T.'ye 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptı.

FOTOĞRAFLI

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisi alarma geçirdi'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisi alarma geçirdi'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisi alarma geçirdi'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisi alarma geçirdi

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