HABER

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, polisi alarma geçirdi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, polisi alarma geçirdi. Çok sayıda polis aracının takip ettiği otomobil yaklaşık 20 kilometre süren kovlamaca sonunda yakalandı. Yapılan incelemede otomobilin sürücüsü Servet T.'nin (32), ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden kaçtığı saptandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda uygulama yapan devriye ekipleri, saat 01.45 sıralarında şüphelendikleri 34 BJV 271 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçınca, ekipler aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kasım Gülek Bulvarı'ndan Özdemir Sabancı Bulvarı'na geçen otomobil, buradan Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıktı. Daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'na geçen ve çok sayıda polis aracının takip ettiği otomobil, Valilik yönünde kaçmaya devam etti. Valilik kavşağında önlem alan diğer polis ekiplerini gören sürücü, Ray Sokak'a geçip, Denizli Mahallesi'ne doğru kaçmayı sürdürdü. Mahalledeki ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalışan otomobil, tekrar Alpaslan Türkeş Bulvarı'na çıktı. Kavşakta önlem alan polisleri geçip, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na çıkan otomobil, alt geçitten Güney Kuşak Bulvarı'na geçmek istediği sırada önünü kesen polis ekiplerince yakalandı.

Otomobilin sürücüsü ve yanındaki genç kızı indiren polisler, araçta arama yaptı. Adana polisini alarma geçiren ve yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün yapılan kimlik kontrolünde adının Servet T. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilde suç unsuruna rastlamayan polisler, Servet T.'ye 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Sevgili olma teklifini kabul etmeyince bacağına şırıngayla sıvı enjekte ettiSevgili olma teklifini kabul etmeyince bacağına şırıngayla sıvı enjekte etti
15 kişilik minibüsten 39 göçmen çıktı15 kişilik minibüsten 39 göçmen çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

İlçede büyük panik! Binlercesi etrafa saçıldı!

İlçede büyük panik! Binlercesi etrafa saçıldı!

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.