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Dur ihtarına uymayan gençleri bekçiler yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 07:35 | Son Güncelleme

Adana’da bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan iki genç 3 katlı bir evin çatı katına zorla girerek saklanmak istedikleri sırada yakalandılar. Yakalanan gençler gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna, pişkin bir şekilde ”Sen sor diye” yanıt vermesi de dikkat çekti.

Olay, Seyhan İlçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçileri sokak içeresinde şüphelendiği A.K.(15) ile İ.H.(16)’ye dur ihtarında bulundu. Ancak iki genç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalandılar

İki şüpheli bekçilerden kaçtığı sırada 3 katlı bir evin kapısını zorlayarak damına çıktı. Bekçi ve polisler şahısları damda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan iki gencin de hırsızlıktan sabıkaları olduğunu tespit edildi.
Gözaltına alınan iki genç gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna,'Sen sor diye' pişkin cevap vermesi dikkat çekti. Yaşanan karmaşa nedeniyle bölge sakinleri de soluğu sokakta aldı.
Öte yandan, olayda yaşanan arbede eli kırılan bir bekçi tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. (İHA)
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adana Bekçi

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