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'Dur' ihtarına uymayan kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü, jandarmaya çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 00:01 | Son Güncelleme

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan içinde kaçakların bulunduğu minibüs, jandarma personeline çarparak, yaraladı.

'Dur' ihtarına uymayan kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü, jandarmaya çarptı

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Yayladağı ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan içinde kaçakların bulunduğu minibüs, jandarma personeline çarparak, yaraladı. Kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalanan Suriye uyruklu sürücü H.İ. (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, cumartesi günü Yukarı Okçular Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 31 ARU 20 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başlayan minibüs, yol kenarındaki jandarmaya çarptı. Asker, çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulurken, kaçmaya çalışan minibüs ise yol üzerindeki diğer jandarma ekiplerinin yola kurduğu kapandan geçmesi sonucu durduruldu. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen sürücü H.İ. (22), minibüs içerisinde 17 kaçak ile yakalandı. Minibüsün çarpması sonucu yaralanan askerin, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin önce Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan yakalanan kaçakların, yapılan gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri, araç sürücüsünün ise taksirle adam yaralamak ve göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

'Dur' ihtarına uymayan kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü, jandarmaya çarptı

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