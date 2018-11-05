'Dur' ihtarına uymayan kişi polisi alarma geçirdi

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Mescid-Selam Tramvay Durağı'nda trafik polisleri şüphelendikleri bir pikap araca 'dur' ihtarında bulundu. İçinde iki kişi bulunan 34 KJ 5491 plakalı araç sürücüsü, polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheliler ve polis arasında kovalamaca başladı. Aracın durmaması üzerine aracı takip eden polis ekipleri durumu merkeze bildirdi. Kovalamacaya çok sayıda polis ekibi dahil oldu. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan İSKİ Şube Müdürlüğü önünde durduruldu.
Polis ekipleri, güvenlik için araç içerisindeki 2 şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüpheliler kelepçelendikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelilerin kaçtığı araçta ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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