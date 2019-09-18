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"Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 23:54 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aşık Veysel Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 35 PNC 97 plakalı midibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayan midibüsün sürücüsü ve yanındaki kişi, bir süre süren kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

Midibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Aracın sürücüsü ve beraberindeki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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düzensiz göçmen izmir polis

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