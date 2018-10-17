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"Dur" ihtarına uymayan minibüse ateş açıldı: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 16:13 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği: "Göçmenleri taşıyan minibüs durmayıp devriyenin üzerine araç sürerek olay yerinden kaçmaya çalışmıştır" - "Devriyenin dur ihtarına uymayarak kaçan araç, tekerleklerine ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Bu sırada seken kurşunun isabet etmesi sonucu minibüste bulunan 1 kişi vefat etmiş, 7 kişi hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmıştır"

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına kaçma hazırlığında bulunan düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün dur ihtarına uymaması sonrası açılan ateş sonucu Irak uyruklu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yasa dışı yolla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Selçuk-Kuşadası arasında kalan Yeniköy mevkisinde önlem aldığı belirtildi.

Burada öncü olduğu tahmin edilen otomobilin ekiplerce durdurulduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu esnada arkadan gelen göçmenleri taşıyan minibüs durmayıp devriyenin üzerine araç sürerek olay yerinden kaçmaya çalışmıştır. Devriyenin dur ihtarına uymayarak kaçan araç, tekerleklerine ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Bu sırada seken kurşunun isabet etmesi sonucu minibüste bulunan 1 kişi vefat etmiş, 7 kişi hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmıştır."

Otomobil ve minibüstekilerin 4'ünün organizatör, 57'sinin Iraklı olduğunun bildirildiği açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kaçak Yasa Dışı

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