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’Dur’ ihtarına uymayan minibüse uyarı ateşi açıldı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 21:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ’dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından uyarı ateşi açılan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ’dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından uyarı ateşi açılan minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, minibüs şoförü ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, "Dur" ihtarına uymadığı için polis tarafından uyarı ateşi açılan şüpheli minibüsteki 5 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. 11 Nisan Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, 63 M 4706 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve uygulama noktasından kaçmaya çalışan minibüse uyarı ateşi açıldı. Açılan ateş sonucu minibüste bulunan E.Ç., Z.K., A.G., G.E. ve H.A. kurşunların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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