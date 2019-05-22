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"Dur" ihtarına uymayan minibüse uyarı ateşi açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araca açılan uyarı ateşinde yaralananları tedavi gördükleri hastane ve evlerinde ziyaret etti - Vali Erin: - "Vatandaşlarımıza karşı haddi aşan bir tutum içinde olan güvenlik görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesinde "dur" ihtarına uymadığı için polis tarafından açılan uyarı ateşinde 5 kişinin yaralanmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile çift plaka çıkarılmış ve terör eylemlerinde kullanılacağı ihbarı bulunan minibüste 4 gün önce yanlışlıkla vurulan tarım işçilerinin bir kısmını tedavi gördükleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir kısmını ise evlerinde ziyaret etti.

Yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erin, olayı o sırada minibüste bulunan vatandaşlardan da dinledi.

Erin, bir süre sohbet ettiği kişilerin durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'tan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Olayda can kaybı yaşanmamasından teselli duyduklarını belirten Erin, şunları kaydetti:

"Konu araştırılma ve soruşturma için Cumhuriyet Savcılığımıza intikal etmiş durumda. Vatandaşlarımıza karşı haddi aşan bir tutum içinde olan güvenlik görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır. Olayda mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını telafi etmek için gereken yapılacaktır. Devlet sizin yanınızdadır. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Hepimize büyük geçmiş olsun."

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 gün önce "dur" ihtarına uymadığı için polis tarafından açılan uyarı ateşinde minibüsteki 5 kişi yaralanmıştı.

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