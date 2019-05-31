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'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, polis aracına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan motosikletli, polis aracına çarptı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan motosikletli, polis aracına çarptı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen sürücüye 2 bin 800 TL para cezası kesildi. Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı'nda dün gece uygulama yapan polis ekipleri, 07 YOT 88 plakalı motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti. Polisin peşine düştüğü sürücünün kullandığı motosiklet bir süre sonra Atatürk Bulvarı’nda polis aracına çarptı. Yola savrularak hafif yaralanan Emre A. (28), kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Motosiklet trafikten men edilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı. Emre A.'ya 'dur' ihtarına uymamak, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan toplam 2 bin 800 TL para cezası kesildi.

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