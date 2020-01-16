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  4. 'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak isterken trafik polisi Battal Altınok'a çarpan M.U., motosikletten düşünce yakalandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak isterken trafik polisi Battal Altınok'a çarpan M.U., motosikletten düşünce yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hizmet binası önünde, bugün saat 14.30 sıralarında şüphe üzerine 48 ABL 36 plakalı motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak motosiklet sürücüsü M.U., polisin dur ihtarına uymadı. Bu sırada, kendisine engel olmak isteyen motosikletli trafik polisi Battal Altınok'a çarpıp, kaçmaya çalıştı. Polis Altınok, bacağından yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletinden düşen M.U., diğer polisler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yaralı trafik polisi Altınok ise çağrılan sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, M.U.'nun neden 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtığının araştırıldığını bildirdi.

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