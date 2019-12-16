HABER

‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil polis aracının kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 03:32 | Son Güncelleme

Fatih’te polis, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracın kovalarken kazaya karıştı.

Fatih’te polis, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan aracın kovalarken kazaya karıştı. Kazada iki vatandaş yaralarken, kazaya karışan polisler yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 02.00 sularında Fatih 10. Yıl Caddesi Yedikule Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yedikule’de uygulama yapan polis, henüz sürücü kimliği belirlenemeyen 34 VU 4598 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ‘dur’ ihtarına uymayan araç, 10. Yıl Caddesinden Zeytinburnu istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri de aracın yakalanması için aracı kovalamaya başladı.
Kovalamaca sırasında başka bir araç, polis aracına çarptı
Bu sırada kaçan şüpheli aracı kovalayan polis aracına Yedikule Kavşağı’nda, Topkapı istikametine giden Osman E., idaresindeki 34 HT 1693 plakalı otomobil, çarptı. Çarpmanın etkisiyle Osman E’nin kullandığı araç takla atarken, polis aracı da refüje çıkıp demirlere çarparak durabildi.
Polis kazayı yara almadan atlattı
Kazada sürücü Osman E., ile Ali H, yaralanırken, araçta bulunan Furkan K., ve kazaya karışan polisler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın haber verilmesiyle sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Osman E, ile Ali H., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yol bir süre trafiğe kapalı kaldı
Takla atan araç ile polis aracın çekici yardımıyla kaldırılırken, belediyenin temizlik ekipleri yola savrulan araç parçalarını temizlemesiyle kapanan yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazaya neden olan şüpheli aracı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

PARTNERÜnlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!Ünlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!
Ankara’da eğlence mekanında yangınAnkara’da eğlence mekanında yangın
Şanlıurfa’da sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştüŞanlıurfa’da sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

Kartal zirve yolunda yara aldı!

Kartal zirve yolunda yara aldı!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 113 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 113 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya’da 5 kişinin yaralandığı kazada araç sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Arjantin'de öldürülen İngiliz turist milyoner iş adamı çıktı!

Öldürülen İngiliz turist milyoner iş adamı çıktı!

ABD Afganistan'dan 4 bin askeri geri çekmeyi planlıyor

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı

Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı

Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı

Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.