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"Dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüphelilerden biri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:51 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüphelilerden biri öldü

Isparta'da polis, "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu otomobile ateş açtı, vurulan bir şüpheli yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yaptıkları ve kente uyuşturucu getirdikleri belirlenen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu otomobili Sav kasabası mevkisinde durdurmak istedi. Şüpheliler "dur" ihtarına uymayınca polisin açtığı ateş sonucu otomobildekilerden Niyazi Bulgurcu (18) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirildi.

Ölen Bulgurcu ile sağ ele geçirilen diğer şüphelinin çok sayıda hırsızlık ve uyuşturucu suçundan kaydının bulunduğu anlaşıldı.

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hırsızlık ısparta şüpheli uyuşturucu

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