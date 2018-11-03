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Dur ihtarına uymayan otomobildekiler, kovalamacayla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 07:58 | Son Güncelleme

ADANA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil, kovalamacayla durduruldu.

Dur ihtarına uymayan otomobildekiler, kovalamacayla yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil, kovalamacayla durduruldu. Polis tarafından gözaltına alınan 5 kişiden birinin av tüfeği ile havaya ve ikamete ateş açma olaylarının şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı. Otomobilde bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bugün saat 03.30 sıralarında yol kontrolü yapan polis ekipleri, 33 SR 788 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayıp yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde önlem alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından durduruldu. Araçta bulunan 5 kişiyi indirip, aracı arayan polisler, bir ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 8 fişek ele geçirdi. Şüphelilerin kimlik sorgusunu yapan polisler, otomobili kullanan Özkan Ö.'nün (40), gece saatlerinde bir gece kulübünün önünde av tüfeğiyle havaya ateş edip, kaçan ve sonrasında bir ikameti kurşunlayan şüphelilerden biri olarak arandığını tespit etti.
Olaya karışmadığını savunan Özkan Ö., "Silahımız var diye kaçtık" dedi. Gözaltına alınan Özkan Ö. ve beraberindeki 4 kişi, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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