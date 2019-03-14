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'Dur' ihtarına uymayan otomobilden, polise 'kimyon baharatı' atıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 01:41 | Son Güncelleme

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, 5 kilometre süren kovalamacada yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden, polise 'kimyon baharatı' atıldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, 5 kilometre süren kovalamacada yakalandı. Şüphelilerin, kovalamaca sırasında polislerin üzerine kimyon baharatı attıkları öne sürüldü.
Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda sabit yol uygulaması yapan motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 ACH 205 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kent merkezi istikametine kaçan otomobilde yolcu konumundaki kişi, iddiaya göre hastaneler kavşağı yakınında motosikletli polislerin kendilerini takip etmesini engellemek için üzerlerine kimyon baharatı attı. Görüş alanları kapanmasına rağmen takibi sürdüren polisler, otomobili Fuzuli ile Cevat Yurdakul caddelerinin kesiştiği kavşakta yakaladı.
'ARANMAM VAR'
Sürücü ve yanındaki arkadaşını otomobilden indiren ekipler, araçta arama yaptı. Bu sırada yolcu konumundaki şüpheli, aranmasını olduğunu söyleyip, bu yüzden kaçtıklarını öne sürdü ancak yapılan GBT sorgusunda aranmasının olmadığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücüye 'dur' ihtarına uymamak ve tehlikeli araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden, polise 'kimyon baharatı' atıldı'Dur' ihtarına uymayan otomobilden, polise 'kimyon baharatı' atıldı'Dur' ihtarına uymayan otomobilden, polise 'kimyon baharatı' atıldı'Dur' ihtarına uymayan otomobilden, polise 'kimyon baharatı' atıldı

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