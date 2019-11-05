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'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü çatıya çıktı, polisle çatıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 23:18 | Son Güncelleme

BURSA'da, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Y.O., aracını terk edip, bir binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Y.O., aracını terk edip, bir binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı. Bir süre sonra teslim olan Y.O.'nun yakınları olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilen Y.O.'nun, çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız bir otomobilinden şüphelendi. Polisin 'Dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü Y.O., durmayarak kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ve jandarma ekipleri, Y.O.'nun otomobilini terk edilmiş halde tarlaların arasında buldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, Y.O.'nun bulunması için çalışma başlatıldı.
ÇATIYA ÇIKARAK POLİSLE ÇATIŞTIĞI ANLARI DHA GÖRÜNTÜLEDİ
Ekipler, Y.O.'nun Vakıf Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında olduğunu tespit ederek binanın çevresini sardı. Burada da polis ve jandarmaya teslim olmayan Y.O., tabancayla ekiplere ateş açtı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek Y.O.'ya 'teslim ol' çağrısında bulundu. Bu sırada tabancasında mermisi biten Y.O., çatıdaki kiremitleri ekiplere fırlattı. Y.O. ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma anı ise Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarına yansıdı.
AİLESİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI
Öte yandan, haberi alan Y.O.'nun ailesi olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda teslim olmayan Y.O., polis ve jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Çatıda ekipler tarafından kelepçelenen Y.O., yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü. Y.O.'nun çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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