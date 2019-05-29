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"Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Ümraniye'de polis uygulamasından kaçan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, polis kontrolünden kaçan sürücünün kullandığı aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 EMC 92 plakalı otomobilin sürücüsü, Şenol Güneş Bulvarındaki polis uygulama alanında "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yaşanan kovalamacada kaçan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı yönden gelen 34 BAZ 420 plakalı otomobil, ardından 34 BNE 558 plakalı servis aracıyla çarpıştı.

Kazada, 34 BAZ 420 plakalı araçta bulunan biri kadın iki kişi yaralanırken, kaçan araç ile servis aracında bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Polis, kazaya yol açan lüks araç sürücüsü ile yanında bulunan bir kişiyi ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye

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