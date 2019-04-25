HABER

"Dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Suriye uyruklu bir şüpheli, yaklaşık yarım saat süren kovalama sonucu kıskıvrak yakalandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Suriye uyruklu bir şüpheli, yaklaşık yarım saat süren kovalama sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kaçtığı sırada, durdurmak isteyen bir polis otosu da kazaya karıştı. Kazada hafif yaralanan bir polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Doğuş Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri 35 MA 3717 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Fakat polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşini de dikkate almayan şüpheli kaçmaya devam etti. Polis ekipleri ile şüpheliyi arasında kovalamaca yaşanırken, koordineli çalışan diğer polis ekipleri şüphelinin gidebileceği güzergahlara kapama noktası kurdu. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından, polis ekipleri şüphelinin kullandığı hafif ticari aracın lastiklerine ateş açarak yavaşlamasını sağladı. Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ara sokakta saklanmak isteyen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Suriye uyruklu olduğu belirtilen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli gözaltına alındı. ,Öte yandan, kovalamaca sırasında bir polis otosu şüphelinin aracıyla çarpıştı. Kazada bir polis memuru, hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Suriye Uyruklu şüpheli ise sorgulanmak üzeri emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli olduSamsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Polis, şüpheli aracı lastiklerine ateş açarak durdurduPolis, şüpheli aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

BM'den Türkiye ve Rusya'ya çağrı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

TRT World Londra merkezine saldırı!

İlginizi Çekebilir

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor

Her odada bir mezar var! İçindeki 27 basamağı inince...

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ne iş yaptığını öğrenen şaşırmadan edemiyor

Ne iş yaptığını öğrenen şaşkına dönüyor

Anzak torunları dedelerini gözyaşları içinde andı

Sabaha kadar gözyaşları içinde beklediler!

Kocaeli'de Kartepe Belediyesine ait depoda yangın

Kocaeli'de Kartepe Belediyesine ait depoda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.