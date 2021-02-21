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  4. ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli sürücü aracını bırakıp kaçtı

‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli sürücü aracını bırakıp kaçtı

21.02.2021 23:51 | Son Güncelleme:
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Karabük’te uygulama noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü aracını park ettikten sonra kaçtı.Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Karabük’te uygulama noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü aracını park ettikten sonra kaçtı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrollerini sürdürüyor. Demir-Çelik kavşağında bekleyen polis ekiplerinin durdurmak istediği 06 BGE 297 plakalı otomobilin sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı.
Polis ekipleri ihtara uymayan şüpheli aracı kovalamaya başladı. İsminin öğrenilemediği şüpheli şahıs ara sokaklara girdikten sonra aracını Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak’ta park edip yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen ekipler, aracı inceledikten sonra plakaya kesilen cezanın ardından kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Otomobil, çekici yardımıyla park edildiği yerden kaldırıldı.

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