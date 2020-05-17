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  4. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler cami avlusuna tabanca attı

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler cami avlusuna tabanca attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 01:01 | Son Güncelleme

Karaman'da, mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında cami avlusuna tabanca attıktan sonra izlerini kaybettirdi.

Olay, saat 23.10 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 35'inci Sokakta meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, 2 kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.

Bekçilerin 'dur' ikazına uymayan 2 kişi kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler Kemal Kaynaş Caddesi'nde geldiklerinde Hal Camisi'nin avlusuna yanında taşırıkları tabancayı atıp, karanlığın da etkisiyle izini kaybettirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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