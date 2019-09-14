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Dur ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 07:21 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği bir otomobildeki 3 şüpheli, bulundukları araçla kaçtı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği bir otomobildeki 3 şüpheli, bulundukları araçla kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası polise ateş açtıkları belirtilen 3 şüpheli, trafik kazası yapmaları sonucu yaya olarak kaçmaya çalışırken yakanlandı. Şüphelilerden birinin, polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı öğrenilirken, kullandıkları iki otomobil ise çalıntı çıktı.

Olay, Yenisahra Mahallesi Atalay Caddesi'nde gece yarısı meydana geldi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Ataşehir'de bir otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Şüpheliler durmayıp otomobille kaçmaya başladı. Sivil polis ekipleri ise takibe geçti. Polis ve şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şüpheliler bir süre sonra ara sokaklarda izini kaybettirirken, polis ekipleri de bölgede aramalarını yoğunlaştırdı.

POLİSE ATEŞ AÇIP, İKİNCİ KEZ KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Aramalar sırasında şüpheli araç Alaca Sokak'ta park halinde bulundu. Bu sırada otomobilden çıkan şüpheli 3 kişinin polise ateş açarak başka bir araca binip tekrar kaçmaya başladığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Bu sırada şüpheliler otomobilin kontrolünü kaybederek başka bir araca çarptı. Şüpheli 3 kişi, polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyip yaya olarak kaçmaya çalışırken polisin tekrar ateş etmesi sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yaralanan şüpheli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer 2 şüpheli de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

OTOMOBİLLER ÇALINTI ÇIKTI

Olay sonrası, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ile Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri ekipleri sokakta ve otomobillerde yaklaşık 3 saat inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sonrası çalıntı olduğu öğrenilen otomobiller polis otoparkında çekildi.

Öte yandan, yakalanan 3 şüphelinin sabıkaları olduğu öğrenilirken, emniyette çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu ve arandıkları da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dur ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandıDur ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
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