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'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin otomobilinden skunk çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

YALOVA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan A.A.

'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin otomobilinden skunk çıktı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan A.A. (37), kovalamaca sonucu yakalandı. Aracında 778 gram 'skunk' isimli sentetik uyuşturucu ele geçirilen A.A., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.A.'yı, aracıyla Yalova-Bursa karayolunda takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, Bursa yönüne kaçmaya başladı. Şüpheli, kovalamaca sonucu Bursa'nın Orhangazi ilçesi girişinde durdurularak gözaltına alındı. A.A.'nın aracında yapılan aramada, poşet içerisinde 778 gram 'skunk' ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'Dur' ihtarına uymayan şüphelinin otomobilinden skunk çıktı

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