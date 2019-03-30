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"Dur" ihtarına uymayan sürücü 425 promil alkollü çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 03:09 | Son Güncelleme

Bursa'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 425 promil alkollü sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı - Sürücüye çeşitli suçlardan yaklaşık 20 bin lira ceza kesildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alındı.

Yunuseli Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 16 L 4978 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayarak aracıyla kaçan sürücü, yaklaşık 30 kilometre kovalamacanın ardından Nilüfer ilçesi 1050 Konutlar Mahallesi Akpınar Kavşağı'nda yakalandı.

Sürücü Emir Şimşek ve araçtaki Metin Yağız ekiplerce gözaltına alınırken, yapılan kontrollerde Emir Şimşek'in 425 promil alkollü olduğu görüldü. Araçta çok sayıda içki şişesi bulundu.

Polis merkezine götürülen Şimşek ve Yağız'a "yetkililerin dur ihtarına uymamak", "emniyet kemeri takmamak", "drift yapmak", "tek yönlü kara yolunda ters şeritten ilerlemek", "trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek", "kırmızı ışık ihlali" ve "araçla çevreye rahatsızlık vermek" suçlarından yaklaşık 20 bin lira ceza kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Polisten kaçtılar şüpheliler

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