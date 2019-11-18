HABER

Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü, otomobilde ise silah bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 00:48 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR’de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.
Olay saat 23.30'da Güzelyurt mahallesinde meydana geldi. Polisin şüphe üzerine dur ihtarında bulunduğu 54 PE 772 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Trafiği tehlikeye sokarak kaçmaya çalışan otomobildekiler ile polis arasında yaklaşık 7 kilometre kovalamaca yaşandı. Polisin havaya uyarı ateşi açması üzerine otomobil sürücüsü Güzelyurt Mahallesinde durduruldu. Otomobilde bulunan ve alkollü oldukları belirlenen Tufan K., İsmail Z., Erol T.ve üzerinde kimlik çıkmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alkollü şüpheliler sorgulanmak üzere Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMelisa Şenolsun geceye damga vurduMelisa Şenolsun geceye damga vurdu
Nevşehir’de hareketli dakikalar: 4 kişi yakalandıNevşehir’de hareketli dakikalar: 4 kişi yakalandı
ASİMDER Genel Başkanı Gülbey: “Ermenistan komşu ülkelere hastalık virüsü yayacak”ASİMDER Genel Başkanı Gülbey: “Ermenistan komşu ülkelere hastalık virüsü yayacak”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin Andorra maçı 11'i belli oldu

Türkiye'nin Andorra maçı 11'i belli oldu

Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanada’da 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu açıklandı

Soruşturmanın ardından ortaya çıktı! 36 papaz skandalı!

Hatay’da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Feci kaza! Otomobil TIR'la çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza! Sürücü minibüsten fırladı

Ruhani'den benzin zammıyla ilgili yeni açıklama

Ruhani'den benzin zammıyla ilgili yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.