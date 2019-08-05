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'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçarken motosikletli polise çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, kimliği belirsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtığı otomobiliyle kendisini yakalamaya çalışan motosikletli 'Yunus2 polisine çarptı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçarken motosikletli polise çarptı

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, kimliği belirsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtığı otomobiliyle kendisini yakalamaya çalışan motosikletli 'Yunus2 polisine çarptı. Devrilen motosikletteki polis, hafif yaralanırken, kaçan sürücü aranıyor.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Hasan Tuna Caddesi'nden Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi'ne geçişte meydana geldi. Polis, çevredekilerin ihbarı üzerine, sürücüsünün aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin peşine düştü. Motosikletli 'Yunus' polisi E.Ü., plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsünü cadde üzerinde durdurmak istedi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. 'Yunus' polisi de motosikletiyle otomobilin peşine düştü.
Bir süre kaçan sürücü, peşindeki polis memurunun motosikletine çarptı. Motosiklet devrilip, yaklaşık 15 metre sürüklenirken, üzerindeki polis memuru E.Ü. de yaralandı. Sürücü ise otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği polis memuru E.Ü. ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hafif yaralı olan E.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Polis, otomobiliyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçarken motosikletli polise çarptı

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