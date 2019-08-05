'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçarken motosikletli polise çarptı (2)

OTOMOBİL BULUNDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün kendisini yakalamaya çalışan motosikletli 'Yunus' polisi E.Ü.'ye çarpıp yaraladığı otomobil, polis ekipleri tarafından bulundu. 38 EL 888 plakalı otomobili, olay yerinin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde karanlık bir noktaya park edilmiş halde bulan ekipler, çekiciye yükleyip polis merkezine götürdü.

AİLESİYLE GELİP TESLİM OLDU

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmasını sürdürürken, sabaha karşı Kumluca Emniyet Müdürlüğü'ne ailesiyle gelen B.E.B. (17) aracı kullananın kendisi olduğunu belirterek, teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan B.E.B.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. B.E.B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde ehliyeti olmadığı için korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. Diğer yandan hastanede tedavisi tamamlanan polis memuru E.Ü.'nün taburcu edildiği belirtildi.



