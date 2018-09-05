"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, Adem D. (17) idaresindeki 07 UL 536 plakalı motosiklet, polisin "dur" ihtarına uymadı.

Yaşanan kovalamacada motosiklet sürücüsü Mevlütlü Caddesi'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma devrildi.

Olan yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

