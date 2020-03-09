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'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2020 22:36 | Son Güncelleme

Samsun'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak alev aldı. Polis ekiplerince yanan araçtan son anda çıkarılan şüpheli Uğur K. (38) tedavi altına alındı. Söndürülen otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı

Olay, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi İkizce Sokak'ta meydana geldi. Mevlana Caddesi üzerinde uygulama yapan motorize yunus polisi, şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobili takibe aldı. Kovalama sırasında kava yapmasına rağmen durmayan ve Derebahçe Mahallesi'nde sıkıştırılan araç sürücüsü, karanlık sokakta farlarını kapatarak gizlenmeye çalıştı. Farkedilince tekrar kaçan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak alev aldı. Bir anda alevler arasında kalan araç sürücüsü Uğur K., polis memurları Adem Keskin, Abdullah Ertunç ve Hüseyin Akar'ın müdahalesi ile kurtarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobildeki yangın söndürüldü. Başından yaralanan Uğur K., sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, bagaj kısmında sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun otomobil

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