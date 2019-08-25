HABER

"Dur" ihtarına uymayan sürücü polis memurunu yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından huzur operasyonu düzenlendi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından huzur operasyonu düzenlendi. Huzur operasyonunda “Dur” ihtarına uymayan bir sürücü görevli polis memuruna çarparak yaraladı. Yaralı polis Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.30’da çevik kuvvet takviyesinde Edremit’in İbrahimce Mahallesi’ne huzur operasyonu düzenlendi. Mahallenin altı girişi ekipler tarafından tutularak mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Bu sırada alkollü ve ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü kontrol noktasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken görevli polis memuruna çarptı ve 10 metre sürükledi. Motosiklet sürücüsü düştükten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Kimliği açıklanmayan polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu ve Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Yapılan aramalarda ve kontrollerde 161 kişiye GBT uygulaması yapıldı. 40 araç sorgulanırken 4 araç trafikten men edildi. Kontrollerde 21 bin 778 lira para cezası kesildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

PARTNERSezen Aksu'nun acı günüSezen Aksu'nun acı günü
Hayalet ilçe Tel Abyad'daki terör mevzileri görüntülendiHayalet ilçe Tel Abyad'daki terör mevzileri görüntülendi
Otomobilinden uyuşturucu haplar çıktı, 'Yerde bulduk' dediOtomobilinden uyuşturucu haplar çıktı, 'Yerde bulduk' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.