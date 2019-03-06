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'Dur' ihtarına uymayan sürücü şehri karıştırdı! Polis ekipleri alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 06:25 | Son Güncelleme

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, polisi alarma geçirdi. Çok sayıda polis aracının takip ettiği otomobil yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Yapılan incelemede otomobilin sürücüsü Servet T.'nin (32), ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden kaçtığı saptandı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü şehri karıştırdı! Polis ekipleri alarma geçti

Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda uygulama yapan devriye ekipleri, saat 01.45 sıralarında şüphelendikleri 34 BJV 271 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçınca, ekipler aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kasım Gülek Bulvarı'ndan Özdemir Sabancı Bulvarı'na geçen otomobil, buradan Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıktı. Daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'na geçen ve çok sayıda polis aracının takip ettiği otomobil, Valilik yönünde kaçmaya devam etti.

Valilik kavşağında önlem alan diğer polis ekiplerini gören sürücü, Ray Sokak'a geçip, Denizli Mahallesi'ne doğru kaçmayı sürdürdü. Mahalledeki ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalışan otomobil, tekrar Alpaslan Türkeş Bulvarı'na çıktı. Kavşakta önlem alan polisleri geçip, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na çıkan otomobil, alt geçitten Güney Kuşak Bulvarı'na geçmek istediği sırada önünü kesen polis ekiplerince yakalandı.

ARAÇ İÇİNDEN ALKOL ÇIKTI

Otomobil içerisinde inceleme yapan polis ekipleri yarısına kadar alkol şişesi ve içerisinde alkol bulunan bardak buldu. Sürücüye yapılan alkol testinde 0.39 promil çıktı.

Otomobilin sürücüsü ve yanındaki genç kızı indiren polisler, araçta arama yaptı. Adana polisini alarma geçiren ve yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücünün yapılan kimlik kontrolünde adının Servet T. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilde suç unsuruna rastlamayan polisler, Servet T.'ye 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaptı. (DHA-İHA)


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