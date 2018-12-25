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'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 4 kilo esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü R.F. (35), polisin önünü kesmesiyle durduruldu.

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 4 kilo esrar çıktı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü R.F. (35), polisin önünü kesmesiyle durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 kilogram kubar esrar bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesindeki Narkotim ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen 33 LL 985 plakalı otomobili takibe aldı. Ekipler, takip sırasında sürücü R.F.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. Kovalamaca sonucu R.F., önü kesilerek, durduruldu. Otomobilde yapılan aramada ise 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücü R.F.'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 4 kilo esrar çıktı

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