'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarpmasıyla şehit olan polis için tören

Nedim KOVAN- Hakan KABAHASANOĞLU- Mustafa KIRLAK/BULANCAK (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında 'dur' ikazına uymayan sürücünün otomobili 2 polis memuruna çarptı. Olayda, polis memuru İmdat Berçin (46) şehit olurken, polis memuru Ferhat Canlı yaralandı. Şehit polis memuru İmdat Berçin, görev yeri Bulancak'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği memleketi Ordu'ya uğurlandı. Olay, 00.30 sıralarında Bulancak ilçesi, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu Liman mevkiinde meydana geldi. Polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, polis memurları İmdat Berçin ve Ferhat Canlı'ya çarptı. Olayda ağır yaralanan polis memurları çağrılan ambulanslarla Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Polis memurlarından İmdat Berçin yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı polis memuru Ferhat Canlı'nın ise sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Olaydan sonra kaçan alkollü olduğu öne sürülen sürücü Emre Kırım, otomobili ile kaza yapınca yakalandı. Kazadan yara almadan kurtulan Kırım, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. BABAEVİ TÜRK BAYRAĞIYLA DONATILDI Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru İmdat Berçin'in acı haberi Ordu'daki yakınlarına ulaştı. Haber üzerine polis memurunun Ulubey ilçesindeki babaevi ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Berçin ailesi gözyaşları arasında evleri önünde taziyeleri kabul etti. GÖREV YERİNDE TÖREN Şehit polis memuru İmdat Berçin için 5 yıldır görev yaptığı Bulancak ilçesinde Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memurunun eşi Fatma Berçin, ailesi ve çok sayıda polis katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Fatma Berçin, gözyaşlarına hâkim olamadı. Acılı eş Fatma Berçin, tören sonunda eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı. Törenin ardından şehit polis İmdat Berçin, toprağa verileceği memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesine uğurlandı. Şehit polis memuru Berçin, ikindi namazına müteakip memleketi Ordu'nun Ulubey ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 23 yıllık polis memuru İmdat Berçin'in, 32 yıl önce meydana gelen trafik kazasında babası Mehmet Berçin'i kaybettiği öğrenildi.

