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'Dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden tabanca ve uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden tabanca ve uyuşturucu çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden tabanca ve uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden tabanca ve uyuşturucu çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timleri, Hoşnudiye Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 3 kişinin bulunduğu çalıntı plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri aracı Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde durdurdu. Otomobilde bulunan Ö.Ö. (33), A.A. (34) ve M.O. (33) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 4,47 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden tabanca ve uyuşturucu çıktı

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