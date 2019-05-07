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"Dur" ihtarına uymayan sürücünün polisi şehit etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

Ankara'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı trafik polisi Mevlüt Metin'in ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi

Başkentte uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı trafik polisi Mevlüt Metin'i şehit eden şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye gönderildi.

Pursaklar ilçesindeki trafik kontrol noktasında dün "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle trafik polisi Mevlüt Metin'e çarpan S.Ç.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlının, polis memuruna çarpmadan önce 3 vatandaşa daha otomobiliyle çarparak yaralanmalarına neden olduğu, bunun üzerine polislerce durdurulmaya çalışırken aracını kontrol noktasındaki görevlilerin üzerine sürdüğü ve Mevlüt Metin'e çarptığı öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Pursaklar'da dün uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan S.Ç.K'nin kullandığı 06 EF 1423 plakalı araç, polis memuru Mevlüt Metin'e çarpmıştı. Ağır yaralanan Metin, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

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Trafik polisini şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi

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