"Dur" ihtarına uymayan uyuşturucu şüphelileri kaza yapınca yakalandı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan uyuşturucu şüphelileri, kaza yaptıktan sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde otomobille seyir halinde olan 5 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler, otomobildekilere "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, Bursa-Ankara yolu Bursa Büyükşehir Belediye binası yakınlarında otomobillerini kaldırıma çarpınca yaya olarak kaçmaya devam etti.

Polis ve bekçi ekipleri, D.K. (26), E.Ö. (25), R.C. (27) ve N.B'yi (29) ara sokaklarda yakaladı.

Ekipler Ö.Ö'yü (28) yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

