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’Dur’ ihtarına uymayanların peşine düşen polisler kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosikletli 3 şahsın peşine düşen yunus polis ekipleri, bir otomobille çarpıştı.

Adıyaman’da, ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosikletli 3 şahsın peşine düşen yunus polis ekipleri, bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde motosikletli yunus polis ekipleri, yolda ilerleyen 3 şüpheli motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Yunus polis ekiplerinin ’dur’ ikazlarına uymayan 3 motosikletli kaçmaya başladı. Yunus polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak isterken eski İşkur binası yakınlarında kavşakta dönüş yapmak isteyen Ahmet A. idaresindeki 01 SU 025 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Otomobille çarpışan polis ekipleri adeta ölümden döndü. Kazada yunus polislerinden Ömer A. ile Hakan K. yaralandı. Kaza haberi sonrası polis ekipleri kaza yapan meslektaşlarının yardımına koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, ’dur’ ihtarına uymayan ve polislerin kaza yapmasına sebep olan şüpheli 3 motosiklet sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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