HABER

Dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Siirt’te jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan ve yapılan takip sonucunda durdurulan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı.Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt’in Veysel Karani beldesinde yol kontrol noktasına yaklaşan şüpheli bir aracın ’dur’ ikazına uymayarak hızla Batman-Kozluk istikametine doğru kaçması üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı

Siirt’te jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan ve yapılan takip sonucunda durdurulan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt’in Veysel Karani beldesinde yol kontrol noktasına yaklaşan şüpheli bir aracın ’dur’ ikazına uymayarak hızla Batman-Kozluk istikametine doğru kaçması üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Dur ikazına uymayan minibüsün Batman-Kozluk istikametine doğru kaçması üzerine yapılan takip sonucunda şüpheli araç Çukurca köyü yol ayrımında durdurulmuştur. Durdurulan aracın yakınında bulunan boş arazide yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 26 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü M.İ. yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 18 yaşından büyük olanlara 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 102/2 maddesi gereğince toplam 70 bin 980 lira idari para cezası uygulanmıştır. Organizatör M.İ. isimli şahsa da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanuna istinaden 6 bin 468 lira idari para cezası uygulanarak olayda kullanılan araç trafikten men edilerek yedi emin otoparkına teslim edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Baykan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda gerekli soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, organizatör M.İ. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Siirt İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecektir” denildi.

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Profesör, anadili unutulduğu için kendisini yaktıProfesör, anadili unutulduğu için kendisini yaktı
Tarihi caminin kurşun kapmalarını çalanlar yakalandıTarihi caminin kurşun kapmalarını çalanlar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım

Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.