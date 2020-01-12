HABER
  4. Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil takla atarak durabildi

Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil takla atarak durabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 07:22 | Son Güncelleme

Gece saatlerinde yapılan uygulamada polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobili ile Güngören’deki tramvay yolunda takla atarak durabildi.

Gece saatlerinde yapılan uygulamada polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobili ile Güngören’deki tramvay yolunda takla atarak durabildi. Kazadan dolayı yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobil içinden kaçmaya çalışan bir kişide polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza saat 05.00’da Güngören İlçesi Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Selim tramvay durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde yapılan trafik uygulamasında polisin dur ihtarına uymayan 06 AYP 60 plakalı otomobili, ekipler kovalamaya başladı.
Ehliyeti olmayan otomobil sürücüsünü polis ekipleri, bir süre boyunca kovalamaya devam etti. Kovalamaca sonunda otomobil tramvay yolunda takla atarak durabildi. Kaza sebebiyle araç içinde bir kişi sıkıştı. Bu sırada otomobilde bulunan diğer kişide kaçmaya çalıştı.

Güvenlik amacıyla da kovalamacaya katılan birçok polis ekibi tramvay yolunu kapattı. Sağlık ekiplerine bilgi verilmesi üzerine kaza yerine gelen ekipler yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan diğer kişide polis ekiplerinin ara sokaklarda yaptığı dar alan çalışması ile yakalandı.
Kazadan dolayı takla atan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan çekici ile otomobil yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Manisa'da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralıManisa'da kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Çiğli Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırıÇiğli Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Ümmü Gülsüm, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Libya'da ateşkes başladı

Libya'da ateşkes başladı

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Meteoroloji'den 4 ile uyarı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji'den 4 ile uyarı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Sarıyer’de ters yönde giden alkollü sürücü ortalığı savaş alanına kattı

Ters yönde giden alkollü sürücü ortalığı savaş alanına kattı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü takla attı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü takla attı

Darıca'da emniyet müdürlüğünde yangın

Emniyet müdürlüğü binasında yangın

Hamsi bereketi: Böylesiyle ilk kez karşılaştım

Hamsi bereketi: Böylesiyle ilk kez karşılaştım

İran'da tansiyon hızla yükseliyor! İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı!

İngiltere Büyükelçisi gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.