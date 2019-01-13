HABER

 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPINCA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 10:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bakırköy'de gece saatlerinde trafik polislerinin uygulamasından kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bakırköy'de gece saatlerinde trafik polislerinin uygulamasından kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre polisten kaçan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araçtan inen sürücü yaya olarak kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Olay Bakırköy'de gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy 9. Kısımda uygulama yapan trafik polisleri Kerim Çoşgun yönetimindeki 06 HB 9942 plakalı aracı durdurmak istedi. Bu sırada sürücü de kendisini durdurmak isteyen trafik polisinin koluna çarparak hızla kaçtı. Trafik polisi kolundan hafif bir şekilde yaralanırken, meslektaşları da kaçan sürücünün peşine düştü. Trafik polislerinden kaçan sürücü Güngören, Cevat Açıkalın Caddes'inde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrası sürücü yanındaki arkadaşını araçta bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen trafik polisleri de yaya olarak kaçan sürücüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Elleri kelepçelenen sürücü trafik polislerince yapılan kontrolde 0,75 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç da çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
5 gündür kapalı yolda ekiplerin kar ve tipiyle mücadalesi5 gündür kapalı yolda ekiplerin kar ve tipiyle mücadalesi
Çıldır'da karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardıÇıldır'da karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

Günlük burç yorumları 13 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı (Hasan Süslü kimdir?)

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İzmir'de engelli kadına cinsel istismar! Sanıktan şok sözler: İlişki için baskı yaptı

Her satırı iğrenç! 'Tekerlekli sandalyeden eve kucağımda...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.