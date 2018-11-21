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'Dur' ihtarına uymayıp çarptığı polisi şehit eden sürücüye 23 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 13:03 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de, geçen yıl kontrol noktasında dur ihtarına uymayıp otomobille çarptığı polis memuru Olgun Gülay'ın ölümüne neden olan sürücü Selçuk Ergin, tutuklu yargılandığı davada, 'olası kastla adam öldürmek' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Dur' ihtarına uymayıp çarptığı polisi şehit eden sürücüye 23 yıl hapis

GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de, geçen yıl kontrol noktasında dur ihtarına uymayıp otomobille çarptığı polis memuru Olgun Gülay'ın ölümüne neden olan sürücü Selçuk Ergin, tutuklu yargılandığı davada, 'olası kastla adam öldürmek' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2 Kasım 2017'de Trabzon- Gümüşhane karayolu Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine Selçuk Ergin yönetimindeki 29 AK 111 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp yoluna devam etmek isteyen Selçuk Ergin, otomobiliyle bu sırada yol kenarında bulunan polis memuru Olgun Gülay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan polis memuru Gülay, yaralandı. Evli ve 3 çocuk babası Olgun Gülay, meslektaşları tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gülay, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Olayın ardından kaçan sürücü Selçuk Ergin ve yanındaki Murat Koca gözaltına alındı. Selçuk Ergin tutuklanırken, Murat Koca ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
23 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Selçuk Ergin ve Murat Koca hakkında Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Selçuk Ergin ve tutuksuz sanık Murat Koca ile taraf avukatları katıldı. Şehit polis memuru Gülay'ın eşi Hülya, oğlu Kerem ve annesi Hidayet Gülay da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, son savunmasında tahliyesini talep eden sanık Selçuk Ergin'e 'Olası kastla adam öldürmek' suçundan 23 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık Murat Koca'nın üzerine atılı suçtan beraatini kararlaştırdı.

FOTOĞRAFLI

'Dur' ihtarına uymayıp çarptığı polisi şehit eden sürücüye 23 yıl hapis

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