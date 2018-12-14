'Dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, polis aracına çarptı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçan ve av tüfeğiyle havaya ateş eden Kadir U., ekip aracına çarparak durdu. Yapılan testte 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen Kadir U., gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 43 LG 600 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir U.'yu durdurmak istedi. Polislerin 'Dur' ihtarına uymayan Kadir U., aracında bulunan av tüfeğini camdan çıkarıp, havaya 1 el ateş ederek, kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, otomobiliyle kaçan Kadir U.'yu kovalamaya başladı. Kadir U., bir süre sonra önünün kesildiği polis aracına çarparak, durdu. Kaza sonucu araçlarda hafif hasar oluşurken, otomobilden inip, kaçmak isteyen Kadir U., polisler ekiplerince yakalandı. Yapılan testte 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen Kadir U., polis merkezine götürüldü.

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