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  4. "Dur" ihtarına uymayıp kaçan azılı hırsız yakalandı

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan azılı hırsız yakalandı

16.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibinde olan O.D.

Osmaniye’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibinde olan O.D. isimli şahıs Karaçay Mahallesi mezarlığı civarında devriye gezen polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacının ardından yakalanan şahıs gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda şahsın Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan ve 100’ün üzerinde dosyası olan suç makinesi O.D. olduğu tespit edildi. Şahsın hırsızlık yaptığı anların güvenlik kameralarına anbean yansıdığı belirlenirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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