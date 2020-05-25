HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapınca gizlendiği depoda yakalandı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapınca gizlendiği depoda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 01:44 | Son Güncelleme

Düzce'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Emre Ü., fabrikanın deposunda yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hacı Sivrikaya Sokak üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE FABRİKANIN BAHÇESİNE GİRDİ

Motosikletin plakasını ikiye katlayan ve kaçan sürücüsü, karşı istikametten gelen polis ekiplerini görünce bir fabrikanın bahçesine girdi. Önce fabrikanın demir kapısına çarpan sürücü, ardından park halindeki otomobile çarparak motosikletten düştü.

FABRİKANIN DEPOSUNDA YAKALANDI

Ardından yaya olarak kaçan kişi, kayıplara karıştı. Polislerin yaptığı arama çalışmaları sonucu şüpheli bir fabrikanın deposunda yakalandı. Emre Ü., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletin çarptığı otomobilin sahibi Celalettin Uzgit, "Polis takipteydi. Polisten kaçmak isterken kapalı yola girdi. Demire çarptı arkasından benim arabamın altına girdi. Ondan sonra da fabrikanın arkasına doğru kaçmaya başladı" dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşk bitti! Karantina ayrılıklarıAşk bitti! Karantina ayrılıkları
Drone ile “bayram şekeri” ikramıDrone ile “bayram şekeri” ikramı
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
1/

En Çok Okunan Haberler

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 340'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 340'a yükseldi

Reklam yaparak kazandığı para şoke etti

Reklam yaparak kazandığı para şoke etti

Bu halinden eser yok! Danslarıyla olay oldu

Bu halinden eser yok! Danslarıyla olay oldu

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı! 6'sı polis 7 yaralı

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı! 6'sı polis 7 yaralı

Alkol alıp polislerle tartıştılar! 1 polis yaralı, gözaltılar var

Alkol alıp polislerle tartıştılar! 1 polis yaralı, gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kısa Bayram mesajları

Kısa Bayram mesajları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Ramazan bayramında yakınlarınızı güldürün!

Diğer Haberler
Osmaniye’de 2.9 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de 2.9 büyüklüğünde deprem

Bıçaklı kavga olayına giden polislere ağır hakaretler

Bıçaklı kavga olayına giden polislere ağır hakaretler

İstanbul'da gergin gece! İki ailenin kavgasında bıçaklar konuştu

İki ailenin kavgasında bıçaklar konuştu

Drone ile “bayram şekeri” ikramı

Drone ile “bayram şekeri” ikramı

Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu

Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu

Kadıköy'de dehşet anları! Evden aldığı bıçakla sokağı kan gölüne çevirdi

Evden aldığı bıçakla sokağı kan gölüne çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.