Dur ihtarına uymayıp polisi aracıyla sürükledi

Samsun’da polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmak isteyen şahıs polis memurunu aracıyla sürükleyip yaralanmasına sebep oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Fuar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri, Fuar Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yaparken E.K. polis dur ihtarına uymayarak aracı ile kaçmak istedi. Bu sırada ekipte görev alan polis memuru V.A., aracı durdurmak istedi. Sürü E.K., polis memuru V.A.’yı aracıyla sürükleyerek yaralanmasına sebep oldu. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memuru tedavi altına alınırken, E.K. ise bir gazinonun içine saklanmaya çalıştı. Bu sırada gazinoda bulunan Ş.T. ve İ.Ö. de E.K.’yi yakalamak isteyen görevli polislere mukavemette bulundu. Polis, E.K., İ.Ö. ve Ş.T.’yi gözaltına aldı. E.K. hakkında yakalama kararı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorguları tamamlanan 3 kişi "kasten yaralama ve görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

