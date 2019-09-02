HABER

Dur ihtarına uymayıp polisi aracıyla sürükleyen şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 21:12 | Son Güncelleme

Samsun’da polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmak isterken bir polis memurunun sürüklenerek yaralanmasına sebep olan şahıs tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Fuar Caddesi’nde meydana geldi.

Dur ihtarına uymayıp polisi aracıyla sürükleyen şahıs tutuklandı

Samsun’da polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmak isterken bir polis memurunun sürüklenerek yaralanmasına sebep olan şahıs tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Fuar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri, Fuar Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yaparken E.K. dur ihtarına uymayarak aracı ile kaçmak istedi. Bu sırada ekipte görev alan polis memuru V.A., aracı durdurmak istedi. Sürücü E.K., polis memuru V.A.’yı aracıyla sürükleyerek yaralanmasına sebep oldu. Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken, E.K. ise saklanmak için bir gazinoya girdi. Gazinoda bulunan Ş.T. ve İ.Ö. de E.K.’yi yakalamak isteyen görevli polislere mukavemette bulundu. Polis, E.K., İ.Ö. ve Ş.T.’yi gözaltına aldı. E.K. hakkında yakalama kararı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorguları tamamlanan 3 kişi, "kasten yaralama ve görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ş.T. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Traktörün çarptığı çocuk öldüTraktörün çarptığı çocuk öldü
Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.